Incendio al Blind Pig di Erba: maxi mobilitazione con 6 mezzi dei Vigili del Fuoco FOTO

Incendio al Blind Pig di Erba: maxi mobilitazione con 6 mezzi dei Vigili del Fuoco.

Serata impegnativa per i Vigili del Fuoco. Intorno alle 23.30 di ieri sera, lunedì 21 dicembre 2020, è stato segnalato un incendio al locale che si trova in via Milano a Erba, al confine con il Comune di Merone. Le fiamme avevano già interessato gran parte del locale e hanno lavorato per estinguere l’incendio fino alle 2 del mattino sei squadre di pompieri arrivate dal comando di via Valleggio a Como e dal distaccamento di Erba.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma sono in corso le indagini per capire quale sia stata la causa dell’incendio.