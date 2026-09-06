Incendio al centro commerciale: tre soccorsi

Incendio al centro commerciale Bennet di Anzano: soccorse tre persone.

Le fiamme partite da una friggitrice

E’ successo ieri pomeriggio, sabato 5 settembre, alle 16.30. Secondo quanto ricostruito le fiamme sarebbero divampate dalla rosticceria e in particolare da una friggitrice. Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere rapidamente l’incendio. Soccorse tre persone, di cui un uomo di 35 anni e uno di 57 anni, per aver inalato la polvere degli estintori. Fortunatamente non ci sarebbero feriti.

Per permettere le operazioni di soccorso e spegnimento il centro commerciale è stato reso inagibile per circa un’ora.