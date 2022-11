Incendio al forno del pane, il Bennet evacuato

Fumo improvviso dopo dopo le 12.30 dal centro commerciale, sul posto i Vigili del fuoco di Erba. Evacuato il Bennet.

Incendio al forno, attimi di paura

Momenti di paura nella tarda mattinata al centro commerciale iLaghi Erba. Alle 12.30 a causa di incendio al forno del pane è scattato l'allarme e sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco.

A titolo precauzionale si è reso necessario evacuare tutti gli occupanti del centro commerciale. Fortunatamente non si segnalano feriti, sono in corso le operazioni di smaltimento fumi e gli accertamenti per risalire alle cause dell'incendio.