Incendio al pontile del ristorante La Limonaia: il colpevole ripreso dalle telecamere

Questa mattina, martedì 26 aprile 2022, incendio al pontile del ristorante La Limonaia.

Il pontile è situato in corrispondenza della spiaggetta al ristorante “La Limonaia”, gravemente danneggiato da un incendio alla sicura matrice dolosa.

Il presidente del Parco della Valle del Lambro, Marco Ciceri ha spiegato:

"Pur non avendo competenza diretta sul manufatto, che è infatti di proprietà comunale, le Gev si sono messe a disposizione e a supporto delle forze dell’ordine delegate agli accertamenti, in particolare la Polizia locale di Merone e la Polizia provinciale di Como, per verificare quanto accaduto e risalire all’autore dello sconsiderato gesto. Dalle informazioni finora disponibili, i Vigili del Fuoco di Erba sono intervenuti poco dopo le 7 per spegnere le fiamme che hanno interessato la prima parte del pontile. Ad appiccare il fuoco sarebbe stato un solo uomo, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti in loco, attorno alle 6".