Incendio al ristorante Armilla: in fiamme il tetto

Incendio al ristorante Armilla: si lavora per ripristinare la parte danneggiata del ristorante di Anzano.

E' successo nella notte tra martedì e mercoledì

Le fiamme, con tutta probabilità di natura accidentale, sarebbero divampate in piena notte, intorno alle 3.30, dal motore del condizionatore esterno. L'immediato intervento dei Vigili del fuoco ha permesso il contenimento dei danni, che hanno riguardato parte della copertura e della facciata ma fortunatamente non hanno interessato l'interno del locale.

Il locale di via Stazione era già chiuso per le festività natalizie e sono in corso proprio in questi giorni gli interventi per ripristinare i danni causati dall'improvviso rogo. A farlo sapere sono stati anche i proprietari tramite i propri canali ufficiali, che hanno annunciato la necessità di posticipare la riapertura postfestiva per ultimare i lavori.