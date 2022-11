Incendio alla discarica, sul posto due squadre dei Vigili del fuoco

Allarme nella serata di ieri alla discarica di Vertemate con Minoprio.

Incendio in discarica

Nella serata di ieri, sabato, è scattato l'allarme per un incendio divampato all'interno della discarica di Vertemate con Minoprio in via del Ri. Sul posto è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco che sono intervenuti con due squadre.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, i pompieri hanno domato le fiamme e riportato la situazione in sicurezza.