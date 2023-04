Incendio alla ditta Casati di Cantù: in fiamme un silos di scarti di legname.

Maximobilitazione di Vigili del fuoco, sia dal Comando di Como sia dal distaccamento di Cantù, nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 aprile 2023. Intorno alle 3.30 del mattino infatti è stato dato l'allarme per un vasto incendio alla ditta Casati Mauro & C. S.n.c di via Domea.

Le tre squadre di pompieri sono state impegnate per diverse ore nello spegnimento dell'incendio che ha interessato un silos raccolta scarti di legname e due furgoni con danni da irraggiamento dei prodotti della combustione a un locale esterno.

Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Nel frattempo sono in corso le valutazioni per ricostruire la dinamica dell'evento.