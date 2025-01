Incendio alla ditta Salice: ulteriore sopralluogo dei tecnici

I Vigili del Fuoco questa mattina, mercoledì 29 gennaio 2025, si sono nuovamente recati presso la ditta Salice, a Novedrate, per un sopralluogo a seguito del maxi incendio che ha coinvolto il reparto galvanico nella serata di ieri, martedì 28 gennaio.

Tecnici sul posto

Presenti sul luogo dell'incendio assieme ai Vigili del Fuoco di Como anche i tecnici Arpa per effettuare i rilievi dell'area a seguito dell'incendio divampato attorno alle 23 di ieri sera.

Nessun rischio per la popolazione

E' lo stesso Comune di Novedrate a far sapere attraverso una nota, che non ci sono rischi per la popolazione:

"I Vigili del Fuoco in data odierna, hanno notificato comunicazione relativa all’incendio verificatosi martedì 28 gennaio 2025 alle ore 22:45 presso la Ditta Salice SPA in via Provinciale Novedratese. Dal verbale si rileva che i tecnici di Arpa (e il Nucleo Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico Nbcr dei Vigili del Fuoco di Milano) hanno effettuato i rilievi dell'aria non rilevando alcun pericolo per la popolazione. Non si lamentano feriti e intossicati".

Al momento sono in corso le operazioni di bonifica all'interno del sito aziendale.

