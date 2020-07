Incendio alla Ex Villa Campari a fuoco il tetto e la mansarda VIDEO

Incendio nella notte tra martedì e mercoledì ad Albese con Cassano, in via Vittorio Veneto. Le fiamme hanno coinvolto un locale della mansarda e una porzione di tetto della Ex Villa Campari, dove, da quando si è potuto apprendere, era in corso una festa tra ragazzi.

Incendio alla Ex Villa Campari

L’allarme è scattato intorno alle 23.30: in paese sono giunti 7 mezzi dei Vigili del fuoco, l’auto medica, un’ambulanza e i Carabinieri. Il custode della villa e uno dei giovani presenti alla festa sono stati trasportati in Pronto soccorso per aver inalato del fumo, le loro condizioni sono comunque buone. Fortunatamente illesi tutti gli altri presenti nella villa, un tempo appartenuta alla nota famiglia fondatrice dell’azienda Campari.