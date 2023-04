Incendio alla Ipae Pro Garden di Merone: 8 ore per spegnere le fiamme SIRENE DI NOTTE

Ecco cosa è successo nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 aprile in Provincia di Como: si segnala un incendio a Merone all'interno della Ipae Pro Garden.

Incendio alla Ipae Pro Garden di Merone: 8 ore per spegnere le fiamme

Tutto ha avuto inizio alle 19 di ieri, domenica 2 aprile, quando alla Ipae Pro Garden di Merone sono stati segnalai alcuni scoppi all'interno di un silos di 30 metri d'altezza. All'interno dello stesso si trovavano stoccati alcuni granuli di polipropilene. Immediata la chiamata ai Vigili del fuoco che si sono presentati sul posto con squadre di Como, Erba e Cantù, ma anche con un'autoscala del comando di Milano.

Dopo una ricognizione nella quale si riscontrava anche il surriscaldamento della struttura cementizia hanno provveduto con difficoltà allo spegnimento in quota della combustione. Dalle 19 e fino alle 3 del mattino, 8 ore di lavoro incessante per spegnere le fiamme da parte dei vigili del fuoco, ma fortunatamente non si segnalano feriti.

Il luogo dell'incendio