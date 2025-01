Incendio alla Salice: fiamme domate e nessun ferito

E' stato domato il maxi incendio scoppiato nella serata di ieri, martedì 28 gennaio 2025, all'interno della Salice di Novedrate, ditta specializzata nella lavorazione di metalli.

Incendio alla Salice: allarme rientrato intorno alle 2.30

Le operazioni dei Vigili del fuoco, arrivati sul posto con nove automezzi, circa 40 uomini e rinforzi dai Comandi di Milano e Varese, sono terminate intorno alle 2.30 con le ultime operazioni di messa in sicurezza dell'area. L'incendio, che ha coinvolto il reparto galvanico, è scoppiato poco prima delle 23, alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito un forte scoppio a cui poi sono seguite le fiamme. Sul posto, in via precauzionale, sono arrivati anche ambulanze e automedica, fortunatamente però non c'è stato nessun ferito.

"Non ci sono rischi per la popolazione"