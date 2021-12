L'episodio

Intorno alle 23.30 di ieri.

Nella serata di ieri, mercoledì 1 dicembre 2021, c'è stato un incendio all'autolavaggio di Cermante.

Incendio all'autolavaggio di Cermenate, indagini in corso

In via Giacomo Matteotti si sono precipitati i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Lomazzo e Cantù con due squadre. Fortunatamente non si segnalano feriti. Al momento sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.