Incendio all’esterno di un capannone a Cantù FOTO

Nella nottata tra martedì 29 e mercoledì 30 settembre 2020, si è verificato un’incendio all’esterno di un capannone a Cantù.

Incendio all’esterno di un capannone a Cantù

L’allarme è scattato intorno alla 1, in via Torino. Sul posto si sono precipitate le squadre dei Vigili del fuoco di Cantù, Como e Lomazzo che, con tempestività, hanno spento le fiamme. L’incedio interessava le latte contenenti alcuni residui di lavorazione, l’intervento ha limitato la propagazione dei prodotti della combustione al fabbricato produttivo. Non si segnalano feriti.