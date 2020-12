Incendio appartamento a Suello: trovata senza vita una anziana

Incendio abitazione a Suello, in provincia di Lecco: trovata senza vita una anziana.

Tragedia nel pomeriggio di ieri, sabato 19 dicembre 2020, nel piccolo Comune di Suello, provincia di Lecco ma a pochi passi dal territorio Erbese. I Vigili del Fuoco infatti sono stati chiamati ad intervenire d’urgenza per l’incendio che si era scatenato in una abitazione in via Provinciale. Una volta riusciti a spegnere le fiamme però i pompieri hanno ritrovato all’interno dell’appartamento il corpo senza vita di una anziana.

Dai i primi accertamenti fatti dai Vigili del Fuoco pare che l’incendio sia stato accidentale e che la donna sia morta per asfissia, a causa del fumo. La certezza però si avrà solo con ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine.