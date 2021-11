In via Carcano

Intorno alle 12 di oggi, giovedì 18 novembre 2021, è scoppiato un incendio all'interno di un appartamento ad Alserio.

Incendio appartamento ad Alserio: morta una donna

L'allarme è scattato in via Carcano, all'altezza del civico 4. Sul posto ci sono sei squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Como e dei distaccamenti di Erba e Cantù, impegnate a spegnere le fiamme dell'appartamento che si trova al terzo piano. Sono state evacuate sei persone, rimaste bloccate.

Una donna, di 82 anni, nonostante il trasporto in ospedale in elisoccorso, a seguito di un arresto cardiaco, è deceduta. Trasportati in ospedale, ma in codice giallo, per intossicazione da fumi anche un uomo di 73 anni e una donna di 85, una donna di 72 e un uomo di 42. In codice verde per accertamenti un uomo di 54 anni, una ragazza di 20 e un uomo di 77. Per permettere i soccorsi, chiusa alle auto la strada antistante al lago di Alserio, con la Polizia locale che ha deviato il traffico.