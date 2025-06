Incendio sulla autostrada A9: camion in fiamme

Soccorsi allertati per un incendio in corso sull’autostrada A9, coinvolto un uomo di 57 anni.

Incendio sulla A9

Sull’autostrada A9, in direzione Como - nel tratto all’altezza di Fino Mornasco, poco dopo la diramazione della A59 - un veicolo ha preso fuoco. Subito allertati i Vigili del fuoco di Como, in posto con squadre da Saronno per domare l’incendio supportate dall’autobotte del distaccamento di Lomazzo. Sul posto anche un'ambulanza della Croce rossa di Grandate e gli agenti di Polizia stradale per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area.

Il mezzo pesante trasportava bancali e fusti di silicone, materiale potenzialmente pericoloso che ha reso necessario un intervento tempestivo e coordinato dei soccorsi. Fortunatamente non si registrano feriti. Le operazioni di spegnimento e bonifica hanno richiesto la chiusura temporanea della carreggiata nord, con traffico completamente bloccato e code in aumento nel tratto interessato.