Incendio autovettura a Cagno: arrivano i Vigili del fuoco FOTO

Incendio autovettura questa mattina.

E’ accaduto poco prima delle 8.30

I Vigili del fuoco di Como sono intervenuti questa mattina, intorno alle 8.26, nel Comune di Cagno, in vicolo Lucino per l’incendio di una autovettura all’interno di un box sottostante a una palazzina di due piani fuori terra. In supporto alla squadra di Como sono giunti anche i Vigili del fuoco di Appiano Gentile e Varese. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.