Incendio azienda a Cantù, bruciano alcuni scarti di lavorazione della legna.

L’episodio è avvenuto questa notte, intorno alle 2.30, in via Milano. Sul posto si sono portate due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cantù che, nell’arco di mezz’ora, sono riuscite a spegnere le fiamme, evitando conseguenze peggiori. Non si segnalano feriti.