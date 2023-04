Incendio boschivo a Cantù: 100 metri quadrati di verde in fumo.

Intervento dei Vigili del Fuoco questo pomeriggio, mercoledì 19 aprile 2023, per incendio boschivo a Cantù. Due squadre di pompieri del distaccamento di Cantù sono intervenute intorno alle 17 in via Varenna nel territorio Comune di Cantù per lo spegnimento di circa 100 metri quadrati di sottobosco in fiamme.