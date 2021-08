Incendio box a Novedrate. I Vigili del fuoco di Cantù e Lomazzo, con l'aiuto di una squadra da Lazzate, sono intervenuti intorno alle 00.30.

Tutto è successo in via Cortiva, in un box isolato, adibito a deposito macchine e attrezzatura da giardinaggio. Non si segnalano feriti. Sono in corso valutazioni circa l'origine e la dinamica della combustione.