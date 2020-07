Nella serata di oggi, 31 luglio 2020, si è verificato un incendio in una cabina elettrica a Mariano.

Incendio cabina elettrica a Mariano

L’allarme è scattato intorno alle 20.45. Inizialmente i Vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio in un negozio, in via Isonzo. Arrivati sul posto con le squadre da Cantù, Seregno e Lazzate, dopo un primo sopralluogo, hanno riscontrato che le fiamme erano localizzate in una cabina elettrica dello stabile. Non si segnalano feriti.