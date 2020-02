Incendio canna fumaria a Carimate: donna trovata incosciente

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 febbraio 2020, si è verificato un incendio canna fumaria a Carimate.

Incendio canna fumaria a Carimate: soccorsa una donna

L’episodio è avvenuto intorno alle 17.20, in via Colombirolo. Sul posto i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme. All’interno della casa c’era O.E, una donna di 39 anni, trovata incosciente. Dopo le prime cure sul posto la donna è rivenuta ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Cantù.