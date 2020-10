Incendio canna fumaria a Vertemate: in fumo 40 metri quadrati di tetto FOTO

Incendio canna fumaria a Vertemate: in fumo 40 metri quadrati di tetto.

Allarme da una abitazione in via Cesura a Vertemate con Minoprio questa sera, lunedì 12 ottobre 2020. Ha infatti preso fuoco il tetto di una casa, incendio partito dalla canna fumaria. In posto sono arrivate le squadre di pompieri da Como, Cantù e Lomazzo intervenute con quattro mezzi. Gli operatori sono riusciti a mettere in sicurezza l’area, circoscrivere l’incendio a circa 40 metri quadrati del tetto e quindi spegnerlo.