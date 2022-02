Incendio capanno a Cantù, colonna di fumo visibile anche nei Comuni limitrofi

in via Silvio Pellico

Nella mattinata di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, si è verificato un incendio in un capanno a Cantù.

Incendio capanno a Cantù

A prendere fuoco, in via Silvio Pellico, un deposito di materiale agricolo dove all'interno c'erano un trattore e altre attrezzature. Sul posto dalle 9.40 ci sono tre mezzi dei Vigili del fuoco, impegnati a spegnere le fiamme.

La colonna di fumo è visibile anche nei Comuni limitrofi. Il sindaco di Capiago Intimiano, Emanuele Cappelletti ha ha avvisato i cittadini: "Mi sono recato in prossimità dell'incendio constatando che sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco che hanno in buona parte domato le fiamme. Invito prudenzialmente la cittadinanza a mantenere chiuse le finestre per qualche ora".