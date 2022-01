Incendio capannone a Erba e cucina in fiamme a Como

Doppio intervento

Serata impegnativa per i Vigili del fuoco.

Grande lavoro ieri sera, giovedì 13 gennaio 2022, per i Vigili del fuoco. Non solo sono intervenuti a Cadorago per estrarre dalle lamiere una giovane che si era ribaltata con l'auto, ma hanno spento anche due incendi a Erba e Como.

Incendio capannone a Erba

I pompieri si sono precipitati in via Cairoli, in fiamme c'era un capannone in disuso. Sul posto sono arrivate tre squadre da Erba, Como e Cantù.

Cucina in fiamme a Como

Allarme anche in un appartamento del capoluogo. Intorno alle 22.10 infatti le fiamme hanno avvolto una cucina di via Prestino.