Incendio capannone nel Varesino, a supporto Vigili del fuoco di Cantù e Appiano

L'intervento

Due camion e relativi equipaggi impegnati contro le fiamme. Sul posto anche l'Unità Mobile Protezione Vie Respiratorie

La chiamata è partita intorno alle 15, mentre dagli spazi della struttura si levava una colonna di fumo nero. Fiamme, e Vigili del Fuoco, nel capannone all'angolo tra via Trieste, via Galileo e via Edison.

Incendio in un capannone a Caronno Pertusella

Sul posto due Aps da Saronno e Rho, tre autobotti da Saronno, Appiano Gentile e Cantù e un carro aria da Varese, insieme a un funzionario dei Vigili del Fuoco, con gli operatori impegnati in questi minuti a spegnere le fiamme, e un mezzo dell'Unità Mobile Protezione Vie Respiratorie. Non si conosce per ora l'origine dell'incendio. Non si segnalano feriti.