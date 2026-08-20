Incendio di un appartamento: intervengono i Vigili del Fuoco

Incendio di un appartamento a Mirabello.

L’intervento

Nella mattinata di oggi, giovedì 20 agosto, ha avuto luogo, attorno alle 8:30, un intervento di soccorso tecnico urgente a seguito di un incendio di un appartamento e del tetto a Cantù, in via Giotto. Le fiamme hanno interessato circa 50 metri quadrati di appartamento e 10 metri quadrati di tetto.

I soccorsi

In posto sono arrivate quattro squadre dei Vigili del Fuoco e con loro, due pattuglie della Polizia locale di Cantù. Le attività di spegnimento sono durate un paio d’ore. Non ci sono stati per fortuna feriti.