Incendio distrugge il box di un'abitazione

L'emergenza

Il fatto si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 luglio

Paura a Villa Guardia: a fuoco un box.

Le fiamme

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 luglio, i Vigili del Fuoco hanno dovuto porre in essere un intervente tecnico urgente a Villa Guardia. In via Tevere è infatti andato a fuoco un box singolo. I Vigili del Fuoco del Comando di Como sono intervenuti con due mezzi spegnendo l'incendio che interessava parzialmente un'autovettura e materiale vario stoccato nel box. In posto anche Polizia Locale, e 118 a scopo precauzionale.

Nessuna evacuazione

In relazione all'entità dell'incendio, le Forze dell'Ordine non hanno ritenuto necessaria l'evacuazione dei residenti dell'immobile annesso al box. È in corso di ricostruzione da parte dei Vigili del Fuoco l'origine e la dinamica dell'evento.