Incendio furgone a Guanzate

L'episodio è successo in via XXV Aprile, mentre il furgone era in transito. Le fiamme sono state prontamente spente dai Vigili del fuoco di Appiano Gentile. Illeso il conducente.