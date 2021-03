Oggi, venerdì 19 marzo 2021, intervento dei Vigili del fuoco a Mariano Comense.

Incendio furgone a Mariano: arrivano i Vigili del fuoco

L’episodio è avvenuto in via Santa Caterina. Secondo quanto è stato possibile ricostruire un furgone, fermo al parcheggio, ha preso fuoco dopo un cortocircuito. Non ci sono stati feriti. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

Da segnalare anche un altro intervento dei pompieri, a Cantù, in via Scarlatti, per l’incendio di un capanno.