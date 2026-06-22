Incendio in appartamento: 22 persone evacuate. E’ successo a Montorfano ieri, domenica 21 giugno, intorno alle 22.30.

Sul posto Vigili del fuoco e 118

Le fiamme sono divampate intorno alle 22.30 di ieri in via Brianza. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e dei distaccamenti di Appiano Gentile, Cantù, Erba.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero ad altre unità immobiliari. A seguito dell’intervento, dati i prodotti usati per lo spegnimento delle fiamme, alcune unità abitative sono risultate non praticabili: 22 persone sono state quindi evacuate e hanno trovato alloggio presso parenti o strutture segnalate dal sindaco Giuliano Capuano, giunto tempestivamente sul luogo dell’incendio. Sul posto anche il 118, ma fortunatamente non si segnalano feriti nell’incendio; e i Carabinieri.

Lo scenario dell’incendio è stato posto sotto sequestro per eseguire tutti gli accertamenti del caso in merito alle cause,