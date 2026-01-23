Incendio in appartamento, Vigili del Fuoco sul posto

Incendio in un appartamento ad Asso, sul posto i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme in maniera repentina.

Incendio poco dopo le 12

Paura ad Asso poco dopo le 12 di venerdì 23 gennaio. Le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Canzo, Erba e Cantù sono intervenute in via Crippa per l’incendio di un appartamento.

Nessun ferito coinvolto

Le fiamme sono state prontamente domate dal personale intervenuto sul posto. Per fortuna non si segnalano feriti e persone coinvolte. Tutto è andato per il meglio grazie al tempestivo intervento.