Incendio in azienda a Guanzate: intervengono 4 squadre dei Vigili del fuoco

È successo ieri sera, mercoledì 15 novembre 2023, a Guanzate: all'interno della Ital leghe, in via Galileo Galilei, è scoppiato un incendio.

L'allarme

La segnalazione è arrivata ai pompieri intorno alle 23 e a quel punto si sono attivate ben 4 squadre del comando di Como e dei distaccamenti di Appiano Gentile e Lomazzo.

I pompieri sono riusciti a domare le fiamme quando ancora non si erano propagate all’interno dell'azienda, anche se l'intera operazione li ha visti impegnati per 90 minuti. Fortunatamente non si segnalano feriti.