Incendio in azienda ad Albese con Cassano questa sera.

Fiamme in azienda

Secondo quanto è stato sinora possibile ricostruire questa sera è scoppiato un grosso incendio nell'azienda Nuova Lario di Albese con Cassano. Sul posto sono giunti immediatamente cinque mezzi dei Vigili del fuoco e anche un'ambulanza per soccorrere eventuali feriti. Secondo le prime testimonianze non sarebbero andati a fuoco rifiuti tossici, anche se sono ancora in corso verifiche di tossicità.

Il comunicato del Comune di Tavernerio

Pochi minuti dopo l'intervento dei Vigili del fuoco il Comune di Tavernerio attraverso un breve comunicato ha invitato a tenere chiuse le finestre alle persone che abitano nella vicinanze dell'incendio al capannone industriale.