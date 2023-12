Incendio in casa, anziana portata in ospedale

Intervento d'urgenza venerdì sera a Erba a causa di un incendio divampato in un'abitazione: un'anziana è stata ricoverata in ospedale

L'incendio nella abitazione

L'allarme è scattato poco dopo le 18 a Erba, in via Belgioioso, dove è stato segnalato un incendio in una abitazione. Una situazione critica tanto da far scattare un intervento di soccorso tecnico urgente da parte dei Vigili del Fuoco. Il personale intervenuto ha soccorso una donna di 84 anni trovata priva di sensi all'interno dell'abitazione ed affidata immediatamente alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto anche con un elisoccorso.