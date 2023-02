Quando ha visto il fumo che proveniva dall'abitazione della vicina, non ci ha pensato due volte: si è introdotto in casa e l'ha portata in salvo.

Incendio in casa, donna salvata dal vicino

Tutto è successo questa mattina, sabato 4 febbraio 2023, a Veniano, in via Luigi Girola. Erano circa le 10 quando un coraggioso ragazzo, ha notato il fumo uscire dalla finestra dove abita una donna con disabilità. A quel punto si è fiondato nell'appartamento e ha evitato il peggio. La donna infatti è uscita di casa sana e salva. Sul posto immediato l'intervento da parte dei Vigili del fuoco di Como e di Appiano Gentile, insieme a loro anche i Carabinieri di Appiano Gentile.