Incendio in casa: quattro persone evacuate. E' successo a Erba intorno alle 15,45 di oggi in via Cesare Cantù.

Vigili del fuoco salvano quattro persone

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Erba, Cantù e Canzo. Le squadre hanno portato in salvo tre adulti e un bambino, rimasti intrappolati dal fumo sul balcone della casa e che chiedevano aiuto. Sono stati evacuati in sicurezza, poiché l'interno della casa risultava ormai impraticabile a causa del fumo. Tra gli adulti c'era una donna incinta.

Le quattro persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per accertamenti, a causa di una lieve intossicazione da fumo: 2 adulti sono stati trasportati all'ospedale di Erba; un altro adulto e un bambino sono invece stati trasferiti all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, presenti i Carabinieri e il personale del 118. L'appartamento colpito dall'incendio è stato dichiarato inagibile.