Incendio in falegnameria: in fiamme un macchinario

Incendio in falegnameria. Intervento dei Vigili del fuoco in via Ai Campi ad Albavilla nel pomeriggio di sabato, 13 settembre 2025.

A fuoco un macchinario

E’ successo intorno alle 15.30. L’incendio ha coinvolto i filtri di aspirazione delle polveri del sistema di lavorazione legno: in fiamme è finito un macchinario per la lavorazione del legno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco da Erba e Como con due mezzi e tre camionette. Il rapido intervento delle squadre ha permesso il rapido contenimento delle fiamme, evitando il coinvolgimento di ulteriori macchinari o strutture.