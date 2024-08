Incendio in un appartamento a Lurate Caccivio: paura per i residenti

Questo pomeriggio, sabato 3 agosto 2024, a Lurate Caccivio è scoppiato un incendio all'interno di un appartamento al primo piano in via Unione.

L'arrivo dei Vigili del fuoco

Immediato l'intervento dei pompieri che si sono diretti sul posto intorno alle 16 con due mezzi per domare le fiamme e mettere in salvo i residenti. Fortunatamente nessuno dei coinvolti dovrebbe essere in gravi condizioni.

Oltre un'ora dopo la segnalazione i pompieri erano ancora sul posto per terminare le operazioni di messa in sicurezza.

Presente anche il sindaco per valutare l'inagibilità di quattro appartamenti

Sul posto, insieme ai pompieri e alle forze dell'ordine, anche il sindaco Serena Arrighi: