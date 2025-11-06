Incendio in un appartamento: gravissimo un uomo

Incendio in un appartamento a Grandate. Un uomo di circa 60 anni è in gravissime condizioni.

Incendio in un appartamento

L’allarme è scattato intorno alle 18.30 in un appartamento al piano terra che sorge in via Volta, davanti al bar Martin. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco con squadre da Cantù e Como, insieme a loro sono arrivati anche ambulanza ed elisoccorso. L’uomo che era all’interno dell’abitazione è stato estratto vivo dalle fiamme ma con diverse ustioni. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. A Grandate sono arrivati anche i Carabinieri. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme che hanno interessato letto e suppellettili varie. Le cause dell’incendio restano ancora da accertare.