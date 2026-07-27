Incendio in un bed and breakfast, intervengono i Vigili del Fuoco

Incendio in una camera di un bed and breakfast a Bellagio, sul posto i Vigili del Fuoco. Accertamenti in corso per chiarire le cause dell’episodio.

Fuoco in via Stanga

Paura nella serata di domenica 26+ luglio a Bellagio. Attorno alle 21.15 in via Stanga è divampato un incendio all’interno di un appartamento. L’incendio, le cui cause sono ancora da chiarire, ha interessato una camera di un bed and breakfast.

Sul posto i Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre da Como, Canzo e Valmadrera per procedere allo spegnimento dell’incendio. Un’azione decisiva, che ha evitato che le fiamme si propagassero sia nella struttura che negli appartamenti vicini. Dopo aver proceduto allo spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno provveduto con le operazioni di messa in sicurezza. Non si segnalano fortunatamente persone coinvolte.