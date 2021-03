Incendio in un box, Vigili del fuoco salvano due gatti

Incendio in un box a Bregnano: i Vigili del fuoco salvano due gatti rimasti intrappolati nell’appartamento soprastante.

Bregnano, incendio e due gatti in salvo

Questa notte, a Bregnano in piazza Castello, sono stati richiesti i soccorsi per un incendio all’interno di un box. I vigili del fuoco dei distaccamenti di Lomazzo e Appiano Gentile, prontamente intervenuti con due squadre, si sono adoperati nello spegnimento e nel salvataggio di due gatti che si trovavano nell’appartamento prospettante la piazza, interessato dalla propagazione dei fumi della combustione. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento.