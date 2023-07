Intervento tecnico urgente dei Vigili del fuoco questo pomeriggio: lunedì 10 luglio 2023, a Castelmarte all'interno di un capannone per via di un incendio nato da un macchinario.

Incendio in un capannone a Castelmarte: intossicata una persona

L'episodio si è verificato intorno alle 13 in via Ravella. Sul posto i Vigili del fuoco con le squadre di Erba e di Canzo che hanno domato le fiamme in poco tempo. Insieme ai pompieri, però, si è reso necessario anche l'intervento del 118 con un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba che ha prestato servizio a un uomo rimasto intossicato dai fumi dell'incendio.

La zona dell'incendio