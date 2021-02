Nella mattina di oggi, martedì 2 febbraio 2021, c’è stato un incendio in un fabbricato in disuso a Fino Mornasco.

Incendio in un fabbricato in disuso a Fino Mornasco

L’allarme è scattato intorno alle 10.30, in via Laghetto. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, i Vigili del fuoco del distaccamento di Cantù sono prontamente intervenuti con due squadre per lo spegnimento della combustione che interessava rifiuti, in un fabbricato in disuso. Sono state evitate conseguenze peggiori. Non si segnalano feriti.