Incendio in un fienile a Faloppio

Incendio a Faloppio, nessun ferito

Questa mattina, martedì 28 gennaio 2020, intorno alle 10.30, i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare le fiamme che hanno avvolto un fienile in via Montebello. Sul posto quattro mezzi. Le operazioni di spegnimento sono durate per diverso tempo. Attualmente è presente ancora una squadra. Si stanno verificando le cause e non si segnalano, fortunatamente, feriti.