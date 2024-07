L’incendio è divampato nella mattina di ieri, domenica 28 luglio, a Uggiate con Ronago.

Valutazioni per ricostruire la dinamica dell'incendio

Nella scorsa mattinata i Vigili del fuoco del Comando di Como sono intervenuti a Uggiate con Ronago, in via San Gottardo in località Uggiate, per l’incendio che ha interessato un locale all’interno della carrozzeria "Sima".

Impegnate più squadre dei Vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti sei mezzi dei Vigili del fuoco. Non si segnalano persone coinvolte e sono in corso le valutazioni per ricostruire la dinamica dell'incendio.