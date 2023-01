Incendio in una baita, è tuttora in corso l'intervento di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco a Canzo.

Incendio in una baita, Vigili del fuoco a Canzo

Sono ancora da accertare le cause che hanno portato allo scoppio dell'incendio in una baita ai margini del centro abitato di Canzo: forse il rogo sarebbe scaturito da una stufa. L'episodio sarebbe avvenuto proprio nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 gennaio 2023. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco, tuttora al lavoro per cercare di domare le fiamme ed evitare che possano diffondersi.

Fortunatamente non ci sarebbero danni a persone: il proprietario della baita non sarebbe infatti rimasto ferito, se non per qualche lieve scottatura.

Foto 1 di 9 Foto 2 di 9 Foto 3 di 9 Foto 4 di 9 Foto 5 di 9 Foto 6 di 9 Foto 7 di 9 Foto 8 di 9 Foto 9 di 9

Seguiranno aggiornamenti.