Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente alle 7 di oggi, martedì 12 luglio 2022, a Pusiano.

Incendio in una casa Pusiano

In via Martinelli c’è stato un incendio in abitazione. Le operazioni sono in fase di completamento. Non si segnalano feriti. In posto due squadre dei Vigili del fuoco da Erba e Como.