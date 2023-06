Incendio in una ditta di cosmetici a Cantù: in posto due squadre di Vigili del fuoco

Attimi di apprensione questa mattina, martedì 13 giugno 2023, in un'azienda di cosmetici in via Cesare Cattaneo a Cantù. Da quanto è stato possibile ricostruire infatti due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino sono state impegnate dalle 07:45 per una segnalazione di incendio all'interno di una azienda lavorazione cosmetici, la Rols sas al civico 30.

Una volta in posto i pompieri di Cantù hanno provveduto alla messa in sicurezza di un macchinario fusore per creme, portato all'esterno per il raffreddamento. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito ma per precauzione è stata chiamata un'ambulanza.