Incendio in una ditta di stoccaggio di rifiuti

Nel pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Cermenate, in via Santa Maria, per un incendio che ha coinvolto del materiale all'interno di un’azienda specializzata nella lavorazione dei rifiuti, la Haiki Recycling, ex Green Up.

L'intervento

L’intervento ha visto l’impiego di sette squadre provenienti dai comandi di Como, Monza e Milano, con mezzi antincendio e autobotti. Le operazioni sono state rese complesse dalla natura del materiale coinvolto, ma il tempestivo dispiegamento delle risorse ha permesso di contenere le fiamme. Attualmente, i Vigili del Fuoco stanno completando le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata. Non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Cantù.